Партия социалистов почтила память погибших 8 января в авиакатастрофе в Тегеране, и возложила цветы у посольства Украины в Молдове. Во время крушения лайнера Boeing 737-800 погибли 177 человек.



Депутат ПСРМ Владимир Головатюк сообщил журналистам, что социалисты не могли остаться в стороне от такого печального события.



"Актив партии, депутаты, муниципальные советники и работники офиса пришли выразить свои соболезнования к Посольству Украины. То, что разбился самолет, это железо, но тот факт, что погибли люди, это невосполнимая утрата для всех нас. Мы выражаем наши соболезнования украинскому народу и семьям всех погибших", - сказал депутат.



Вице-председатель парламента Влад Батрынча также отметил, что гибель граждан, это тяжелое событие.



"Это ужасно, когда гибнет такое количество людей, большинство из которых молодежь. Мы скорбим с украинским народом, с нашими соседями, скорбим с семьями тех, кто погиб. Скорбим вместе с ним", - сказал Батрынча.



Вице-председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Динарий Кожокару также выразил свои соболезнования.



Он надеется, что будет проведено объективное расследование и виновные в трагедии будут наказаны.



Напоминаем, 8 января утром в Тегеране разбился лайнер Boeing 737-800, в результате чего погибли 177 человек. В связи с трагедией на Украине 9 января объявлен днем траура.

