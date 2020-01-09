Габриэла Кунева назначена государственным секретарем Министерства финансов. Такое решение приняло сегодня правительство, информирует МОЛДПРЕС.



Предложение было озвучено на заседании правительства министром финансов Сергеем Пушкуцей.



"Вы первый чиновник, назначенный на должность в 2020 году. Добро пожаловать в Министерство финансов", - сказал премьер-министр Ион Кику.



Габриэла Кунева также занимала должность госсекретаря Министерства финансов с февраля по август 2019 года.