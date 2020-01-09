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Правительство назначило нового госсекретаря Министерства финансов


Габриэла Кунева назначена государственным секретарем Министерства финансов. Такое решение приняло сегодня правительство, информирует МОЛДПРЕС.

Предложение было озвучено на заседании правительства министром финансов Сергеем Пушкуцей.

"Вы первый чиновник, назначенный на должность в 2020 году. Добро пожаловать в Министерство финансов", - сказал премьер-министр Ион Кику.

Габриэла Кунева также занимала должность госсекретаря Министерства финансов с февраля по август 2019 года.


Опубликовано: 12:40 09/01/2020

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