В начале весны будет проведена оценка эффективности деятельности правительства, в связи с чем могут последовать некоторые перестановки в составе министров. Об этом в интервью порталу Tribuna заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.



«Весьма возможны некоторые изменения там, где окажется, что дела идут не очень хорошо, в том числе с точки зрения структуры и номинального состава правительства», - заявил глава государства.

