Додон: В начале весны будет проведена оценка эффективности деятельности правительства
В начале весны будет проведена оценка эффективности деятельности правительства, в связи с чем могут последовать некоторые перестановки в составе министров. Об этом в интервью порталу Tribuna заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.
«Весьма возможны некоторые изменения там, где окажется, что дела идут не очень хорошо, в том числе с точки зрения структуры и номинального состава правительства», - заявил глава государства.
«Весьма возможны некоторые изменения там, где окажется, что дела идут не очень хорошо, в том числе с точки зрения структуры и номинального состава правительства», - заявил глава государства.
Опубликовано: 12:27 09/01/2020
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