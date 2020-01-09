Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Игорь Додон направил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с крушением пассажирского самолета
 

Додон: В начале весны будет проведена оценка эффективности деятельности правительства


В начале весны будет проведена оценка эффективности деятельности правительства, в связи с чем могут последовать некоторые перестановки в составе министров. Об этом в интервью порталу Tribuna заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.

«Весьма возможны некоторые изменения там, где окажется, что дела идут не очень хорошо, в том числе с точки зрения структуры и номинального состава правительства», - заявил глава государства.


Опубликовано: 12:27 09/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Додон: необходимо внести изменения в состав правительства с целью повышения ...
  • Оценка президента
  • Глава государства повторно отклонил кандидатуры на пост министров, предложе ...
  • Кабмин заботится об эффективности экономической деятельности
  • Глава государства заявил о необходимости обновления состава Совета гражданс ...







    • Все новости

    Молдавские авиакомпании просят избегать воздушного пространства Ирака и Ирана
    В Молдове введены водительские права нового образца
    Зинаида Гречаный – о крушении самолета в Иране: Это трагическая катастрофа, которая принесла много горя родственникам и семьям погибших!
    Зинаида Гречаный: Молдова углубит сотрудничество с ЕАЭС
    Партия социалистов почтила память погибших в авиакатастрофе в Иране
    Правительство назначило нового госсекретаря Министерства финансов
    В центре Кишинева столкнулись маршрутка и легковой автомобиль
    Додон: В начале весны будет проведена оценка эффективности деятельности правительства
    Серьезная авария в Гура Быкулуй. Есть погибшие и пострадавшие
    Ион Кику выразил соболезнования народу Украины в связи с крушением самолета
    ДТП со смертельным исходом на трассе Кишинев-Новые Анены
    МВД разработает концепцию развития системы дорожного видеонаблюдения
    Смотровая площадка на Чеканах утопает в мусоре после новогодних праздников
    Тело ребенка обнаружено в отсеке шасси самолета Air France
    Более 50 пожарных участвовали в ликвидации возгорания на заводе «Мезон»
    Глава государства Игорь Додон рассказал о приоритетах власти на 2020 год
    Игорь Додон направил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с крушением пассажирского самолета
    Пожар на бывшем заводе «Мезон»
    Чебан: Контракт о вывозе мусора на полигон Цынцарен был продлен
    Сегодня вступили в силу изменения в Закон о страховании
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     