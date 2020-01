Guvernul condus de Ion Chicu are planificată o agendă încărcată și plină de evenimente importante pentru anul 2020, așa precum este prevăzut în Planul de acțiuni al Guvernului, votat anterior. În acest context, prim-ministrul a convocat astăzi prima ședință a Cabinetului de miniștri din acest an. În plus, Chicu a promis că anul va fi unul fructuos și reușit, pentru că Guvernul va trebui să lucreze fără întrerupere, doar astfel poate obține rezultate, mult așteptate de cetățenii țării.