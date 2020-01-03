

Первые шахматные соревнования 2020 года прошли в Бельцах. Чемпионат Молдовы среди школьников собрал 150 игроков, а на открытый международный турнир в северную столицу съехалось 45 шахматистов.



Чести открыть новый спортивный сезон 2020 года в Молдове удостоились шахматисты. Лучшего занятия, чем играть в шахматы, в дни школьных каникул не найти, решили 150 юных шахматистов и отправились в Бельцы. В северную столицу на чемпионат Молдовы среди школьников пожаловали представители Кишинева, Фалешт, Тирасполя, Бендер, Дрокии, Единец, Сынжерей и Рышкан. Организаторы турнира даже не ожидали столь большого наплыва участников.



ВАСИЛИЙ САНДУЛЯК, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР, ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №2, БЕЛЬЦЫ

«В этом году на 50 участников больше. Шахматное движение в стране благодаря президенту федерации набирает обороты. Мы стараемся поднять уровень не только в муниципии, но и в районах».



Школьники соревновались в 6 возрастных категориях в 6 шахматных классах, а чемпионы и призеры определятся 6 января.



БЕЛЛА ШУСТЕРМАН, ЗАВУЧ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №2, БЕЛЬЦЫ



«У нас много талантливых детей, которые показывают очень хорошие результаты».



Параллельно с чемпионатом Молдовы среди школьников стартовал открытый международный турнир «Бельцы Опен». Главный трофей в этом году разыграют 50 шахматистов из Молдовы и Украины. Основные фавориты – наш Марчел Дамиан и украинец Георгий Галич. Соревнование проходит по правилам ФИДЕ с обсчетом ELO, по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени - 60 минут, плюс 10 секунд каждому шахматисту до окончания партии. К участию в турнире допускались игроки с коэффициентом ELO не выше 2100.