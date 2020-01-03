

Погранполиция усилит контроль на государственной границе в период мини-каникул по случаю Рождества. Статистика гласит, что именно в эти дни растет поток желающих пересечь рубежи государства. В связи с этим пограничники намерены при необходимости задействовать все коридоры, вне зависимости от того, для пассажиров каких категорий они предназначены.



В случае усиления потока желающих пересечь госграницу в рождественский период семей с детьми, а также людей с особыми потребностями могут перенаправить на свободные коридоры, в том числе на предназначенный для дипломатического корпуса. Для этого погранслужба организовала мобильные группы, которые оснащены всем необходимым для оперативной проверки проездных документов. Решение было принято, исходя из данных статистики, которые гласят, что в ближайшие 5 дней существенно возрастет число желающих провести рождественские мини-каникулы за рубежом. В первую очередь поток увеличится на КПП Леушень, Крива, Скулень, Отачь, Джурджулешть и в Международном аэропорту Кишинёва. Погранполиция призывает граждан, планирующих в этот период пересечь границу, пользоваться менее популярными пунктами пропуска, такими как Кагул, Костешты, Ларга, Бричаны, Окница, Вулканешты и Чишмикёй. Статистика гласит, что самыми загруженными являются дни перед праздниками и сразу после