

Премьер-министр Ион Кику провел рабочее совещание по оценке механизма сдачи экзамена для получения водительских прав. Кику обсудил с должностными лицами из Агентства государственных услуг и Министерства внутренних дел факты субъективности некоторых экзаменаторов во время сдачи практики вождения.



Глава правительства сообщил, что ему лично поступило большое количество писем от выпускников автошкол, которые даже с нескольких попыток не могут сдать экзамен по практике вождения без взятки.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ

«Граждане неудовлетворены работой государственной структуры, которая занимается этими процессами. Я уверен, что в системе есть хорошо разработанная стратегия вымогательства денег. В самые кратчайшие сроки мы должны начать оказывать услуги так, как хотят этого граждане. Естественно, не забывая про объективность сдачи экзамена, потому что от этого зависит безопасность на дороге».



В числе проблем, которые обсуждались на заседании, - двухмесячная очередь на практический экзамен и аккредитация автошкол.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ

«Прошу вас решить вопрос с записью на экзамен, потому что тот факт, что есть искусственная запись для увеличения очереди, уже очевиден - люди нам рассказывают об этом. Нужно срочно решить проблему записи. Почему не функционирует система? Теперь организуйте работу так, чтобы эти центры могли нормально обслуживать граждан. Если нужны инструкторы дополнительно - найдите, пожалуйста, такую возможность вместе с Министерством внутренних дел».



В завершение заседания Ион Кику пообещал проверить выполнение поручений к концу следующего месяца.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ

«В начале февраля я лично проверю несколько экзаменационных центров, посмотрю, как идет работа, в какое время приходят люди, когда они регистрируются и сдают экзамен».