

Незаконные работы по возведению очередной многоэтажки во дворе дома по адресу Николае Димо, 7/3 были остановлены. Минувшим вечером генпримар Кишинева Ион Чебан вместе с профильными службами выехал на место скандальной стройки, развернувшейся на территории, украденной у столицы. Градоначальник рассказал, что вышеуказанный земельный участок, в 2014 году имевший статус зеленой зоны, в результате проворачивания незаконных схем перешел в собственность строительной фирмы.



Вечером в четверг горожане, проживающие по адресу Димо 7/3, снова вышли на протест. Они выразили свое недовольство по поводу незаконного возведения 16-этажного здания в зеленой зоне. Борьба с застройщиком ведется с 2018 года.



ТАТЬЯНА МЕДЕЛЯН, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА

Жильцы с улицы Димо 7/3 борются уже второй год против наглости кишиневской строительной компании, которая вырубила здесь замечательный сквер. Мы стояли живым кордоном и зимой, в холод, и в жару. Дневали и ночевали под этим забором.



Благодаря неравнодушию и стойкости жильцов результат не заставил себя долго ждать – стройку остановили.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

Правда — на стороне горожан. Хочу поблагодарить коллег из управлений ЖКХ, транспорта, претуры Рышкановки за вчерашнее быстрое вмешательство в решение одной из самых возмутительных попыток строительства на территории муниципия Кишинёв. Речь идёт о случае на улице Николая Димо, 7/3, где земельный участок был попросту украден у муниципалитета.



Ион Чебан утверждает, что участок, который является частью зеленой зоны, был сдан в аренду Георгию Кавка, который в 2013 году работал в Главном управлении архитектуры, урбанизма и земельных отношений. Вскоре земля перешла в собственность компании, которую возглавил брат Георгия, Виталий. Он, говорит генпримар, впоследствии и подписал контракт о передаче участка застройщику.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

После этого с многочисленными нарушениями закона предпринимались попытки построить многоэтажное здание на улице Николая Димо, 7/3. Я хочу обратить внимание этого застройщика и других на следующее: мы будем следить за всем этим, и каждый раз будем вмешиваться там, где это будет необходимо.

Настойчиво прошу секретариат примарии проверить степень родства Кавка Георгия, Кавка Виталия, и проверить сам контракт.



Генеральный примар обратился также ко всем строительным компаниям столицы.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



Хочу обратить ваше внимание на то, что теперь эта компания попала в черный список строительных компаний Кишинева. Закон един для всех, правила едины для всех. Хотите строить - стройте законно!



В нашу редакцию поступил пресс-релиз от Валерия Велянского, адвоката, представляющего интересы компаний «Проконс Плюс» и «Глобал Констракт». В сообщении для СМИ сказано, что данные фирмы администрируют стройплощадку на Димо 7/3, и что компания «Васигур Групп», о которой говорил генпримар, никак не связана с инцидентом. По словам Велянского, компании «Пронокс Плюс» и «Глобал Констракт» имеют в распоряжении все необходимые для проведения строительных работ документы, и что они были выданы профильными учреждения в соответствии с законом.