

Мусор и бытовые отходы будут вывозиться из Кишинёва на муниципальный полигон в Цынцэрень. Соответствующее решение было принято накануне местными советниками, которые продлили действие контракта на 12 месяцев, до конца 2020 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЕВ

«Вчера в районе полуночи завершились переговоры в Цынцэрень, и я хочу поблагодарить моих коллег из примарии, Правительства РМ, за участие в этом, также благодарю советников и примара Цынцэрень. Вчера было принято решение о продлении контракта до 31 декабря текущего года. Таким образом, не ожидается больших проблем по этому вопросу. Договор был подписан уже сегодня утром».



В контракте указаны и обязательства муниципалитета перед коммуной Цынцэрень. Речь идёт о выделении 10 миллионов леев для решения проблем, с которыми сталкивается населенный пункт. 6 миллионов уже включены в бюджет муниципия 2020-го года, ещё 4 будут внесены при ректификации финансового документа в середине года. Ион Чебан также добавил, что 3 миллиона леев муниципалитет выделит на поддержку Центра здоровья в Цынцэрень. Ещё 760 тысяч леев запланированы для облагораживания стадиона, но сумма будет увеличена по завершении проектных работ.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЕВ



«У нас есть некоторые обязательства, которые, должен признать, не исполнялись предыдущими руководителями. Мы будем их придерживаться, потому что наш долг – обеспечить чистоту в городе, но и позаботиться о жителях Цынцэрень. Мы - в одной лодке в этом плане».