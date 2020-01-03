

Премьер-министр Ион Кику провел встречу с послом Франции в Республике Молдова Паскалем ле Денффом и группой представителей французских компаний, работающих в нашей стране. Обсуждаемая тема касалась развития системы талонов на питание.



Представители французских компаний выразили обеспокоенность в связи с изменением закона о налогообложении талонов на питание, которое было внесено в августе прошлого года. По утверждению бизнесменов, принятое решение помешало достижению поставленных целей и создало препятствия налогового и административного характера. Премьер-министр заверил инвесторов в намерении правительства поддержать бизнес и создать предсказуемую среду. Поскольку Кабмин не имеет возможности аннулировать налогообложение талонов на питание, было найдено временное решение, а именно была увеличена их стоимость с 45 до 55 леев.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Мы считаем здоровое питание сотрудников важной задачей и фактором, который может поддержать развитие бизнеса в Молдове. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку в определении решений»



В завершение встречи стороны договорились отслеживать ситуацию в течение ближайших месяцев, а в марте пройдет заседание с ответственными лицами, на котором будут проанализированы успехи и оценены перспективы дальнейшего применения талонов на питание.