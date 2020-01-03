

Молдова нуждается в стабильном и безопасном банковском секторе, который бы вызывал доверие, как местного населения, так и иностранных инвесторов. Об этом в ходе рабочей встречи, проведенной с председателем Национального банка Молдовы Октавианом Армашу, заявил президент Игорь Додон.



Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся подготовки программы с Международным валютным фондом, что, по словам президента, «очень важно для укрепления макроэкономической базы и обеспечения экономического развития нашей страны». Также был обсужден ход реформы банковского сектора, и, в данной связи, глава государства подчеркнул необходимость независимой деятельности Центробанка с целью реализации обозначенных им приоритетных направлений.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Пришли к единому мнению о том, что нам нужен стабильный, надежный, безопасный для граждан и привлекательный для бизнеса банковский сектор. В связи с этим я приветствовал те значительные усилия, которые прилагает Национальный банк Молдовы».