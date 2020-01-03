

Пакет документов, связанных с реформой юстиции, в пятницу, 3 января, был направлен на рассмотрение экспертам Совета Европы. Об этом в ходе первого в этом году заседания правительства заявил Ион Кику.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«В соответствии с нашими договоренностями с руководством Совета Европы, а также с договоренностями, достигнутыми в ходе моего визита в Страсбург, сегодня Министерство юстиции направит в адрес Совета Европы пакет документов, касающихся проекта реформы юстиции».



Кику уточнил, что пакет документов содержит Стратегию обеспечения независимости и неподкупности сектора юстиции, план действий по ее внедрению и проект закона об оценке судей.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Мы обещали направить эти важные для реформы юстиции документы до 5 января для того, чтобы экстренная группа экспертов, предоставленная нам Советом Европы, прибыла к нам 20 января и помогала нам внедрять эту реформу».



По окончании заседания правительства, министр юстиции Фадей Нагачевский объяснил журналистам, в чем будет состоять основополагающий документ, направленный для консультации экспертам Совета Европы, а именно - Стратегия для обеспечения независимости и неподкупности судебной системы на 2020-2023 годы.



ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ – МИНИСТР ЮСТИЦИИ

«Это будет нашей дорожной картой в реформировании юстиции и в обеспечении независимости и неподкупности судебной системы. Среди прочего, в проекте реформы юстиции содержится и предложение по изменению Конституции РМ. Речь идет об изменениях положений о Высшем совете магистратуры, изменения по методике назначения судей и о предоставлении иммунитета судьям, потому что, как вы знаете, сегодня они обладают абсолютным и чуть ли не пожизненным иммунитетом».



В данной связи, Нагачевский уточнил, что иммунитет судей, после принятия соответствующих поправок, будет касаться исключительно профессиональной деятельности юристов, но не будет больше распространяться на их повседневную жизнь, как это было до сих пор.



ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ – МИНИСТР ЮСТИЦИИ



«У нас уже были примеры, когда судей останавливали в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, однако из-за превалирования их судейского иммунитета никто ничего не мог сделать. Именно для того, чтобы подобная практика больше не повторялась, мы и выступаем с законодательными поправками в Конституцию. Это направлено и на то, чтобы уровнять судей с обычными гражданами, потому что судьи у нас не более святые, чем остальные люди, и должны обладать такими же правами и обязанностями, как и другие граждане РМ».



Подводя итог, Фадей Нагачевский выразил надежду на то, что уже в феврале-марте эта стратегия, после обсуждения с гражданским обществом, может быть представлена на рассмотрение депутатам парламента.

