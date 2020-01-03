

Меньше месяца дал премьер Ион Кику своим подчиненным для того, чтобы они разобрались, насколько фирма-концессионер Международного аэропорта Кишинева, «Avia Invest», справляется со своими инвестиционными обязательствами. Поводом стала появившаяся ранее информация о том, что инвестиции в аэропорт концессионер осуществляет не за свой собственный счет, а за счет клиентов аэропорта.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«Прошу руководство Агентства публичной собственности и профильные министерства до 1 февраля завершить оценку того, как «Avia Invest», взяла в управление в 2013 году единственный международный аэропорт в стране. Я требую, чтобы вы проверили, как эта компания исполняет взятые на себя обязательства, в особенности инвестиционные. У нас есть информация, что инвестиции осуществляются не из финансовых источников инвестора, а из преувеличенных сборов с каждого пассажира».



Результаты этого расследования должны быть на столе у премьера до 1 февраля. При этом Кику подчеркнул, что в том случае, если данная информация подтвердится, Министерство юстиции и Агентство публичной собственности должны будут начать действия по расторжению контракта с концессионером. В данной связи, министр юстиции Фадей Нагачевский заявил, что существует аргументы как в пользу аннулирования договора о концессии, так и в пользу его расторжения.



ФАДЕЙ НАГАЧЕВСКИЙ – МИНИСТР ЮСТИЦИИ

«Оба варианта анализируются, потому что есть элементы, которые можно использовать в пользу аннулирования договора, но есть и элементы, которые можно использовать для расторжения контракта. Всё учтено и всё оценивается. Хочу напомнить, что в суде уже находится иск, поданный Агентством публичной собственности против «Avia Invest», для того, чтобы аннулировать этот договор о концессии».



Нагачевский уточнил, что заседание суда по данному иску должно состояться уже в скором времени, и правительство очень интересует позиция данной компании-концессионера, чтобы понять, какие дальнейшие цели она преследует.