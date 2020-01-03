

За ходом расследования громких коррупционных скандалов с участием чиновников можно будет следить на сайте правительства. Премьер-министр Ион Кику потребовал, чтобы на официальной веб-странице кабинета министров заработал механизм, позволяющий гражданам узнать, чем завершилось то или иное резонансное дело, в котором фигурировали госслужащие.



По мнению главы кабинета министров, подобный механизм крайне необходим и позволит снизить уровень коррупции в государственных структурах, а также повысить степень информированности граждан.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«Я прошу, чтобы до 15 января на веб-странице правительства был размещен инструмент мониторинга за ходом расследования громких коррупционных случаев. Мы с вами уже ранее об этом говорили, необходимо подготовить этот механизм. Это очень важно, потому что в последнее время в СМИ мы всё чаще читаем о случаях задержания государственных служащих: прокуроров, адвокатов, таможенников, полицейских и других получателей взяток. Но вот чем завершились эти задержания, мало кто знает».



В данной связи Кику выразил уверенность в том, что население должно знать правду. Упомянул он и о вымышленных делах, возбужденных теми или иными структурами в исключительно корыстных целях.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Есть и десятки дел, заведенные искусственно, для того, чтобы вымогать деньги или лишить людей бизнеса. Безусловно, это сфера деятельности прокуроров и Национального антикоррупционного центра, но правительство и граждане страны хотят знать, как расследуются эти дела, и чем они завершаются».



Подводя итог, премьер констатировал, что в скором времени на сайте правительства появится подобный механизм, посредством которого в режиме реального времени любой гражданин страны сможет узнать, рассматривается ли определенное дело, кто им занимается, и дошло оно до суда или нет.