

Правительство, возглавляемое Ионом Кику, на наступивший 2020-ый год запланировало серьезную и насыщенную повестку, отраженную в принятом ранее плане действий. В данной связи премьер-министр начал первое в этом году заседание кабмина с заверения в том, что запланированная программа будет исполнена в точности. Кроме того, Кику пообещал, что год будет насыщенным и успешным, потому что работать придется, не покладая рук, но только можно будет достичь результатов, ожидаемых населением страны.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



«Этот год будет успешным, гарантирую вам, потому что работы будет много, как на уровне центральной власти, так и на уровне местных администраций. Надеюсь, и другие будут работать, потому что это крайне необходимо».



Основой деятельности правительства станет ранее принятый План действий кабинета министров. В данной связи, премьер потребовал, чтобы на официальном сайте ведомства был опубликован специальный механизм, который позволит гражданам в режиме реального времени отслеживать все предпринимаемые правительством действия. Кроме того, глава кабинета министров потребовал восстановления коллегий, действовавших при каждом министерстве.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Расширенные заседания коллегии министерств. В каждом министерстве есть своя коллегия, и мы с вами договорились, что этот орган будет восстановлен. Хочу вас попросить, чтобы на протяжении февраля в каждом министерстве было проведено расширенное заседание коллегии, как минимум, с двумя 2опросами в повестке: отчет о деятельности министерства за 2019 год и план действий на 2020 год».



При этом Ион Кику констатировал, что намерен принять участие в каждом расширенном заседании коллегии при каждом министерстве.