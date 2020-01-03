

На первом заседании правительства в этом году премьер-министр Ион Кику потребовал от министра экономики Анатолия Усатого прояснить ситуацию с поставкой природного газа в страну. Чиновник рассказал, что голубое топливо прибывает в нашу страну по традиционному маршруту, и никаких проблем не возникло.



АНАТОЛИЙ УСАТЫЙ – МИНИСТР ЭКОНОМИКИ



«Как и было объявлено, 31 декабря был подписан контракт с «Газпромом» и с оператором системы в Украине. Газ мы получаем по традиционному маршруту, он поступает в Молдову со стороны Украины. Оба контракта — на транзит и на поставку газа через территорию Украины. Работаем в обычном режиме».



При этом, премьер поинтересовался у министра экономики: потратила ли Молдова хоть один бан на резервные сценарии поставок природного газа. Усатый констатировал, что нет, потому что альтернатива не потребовалась, о чем были оповещены и все международные партнеры. Подводя итог, Кику заявил, что факт непотраченных бюджетных средств наверняка разочарует оппозицию, которая надеялась на то, что правительство не сумеет решить газовый вопрос.

