

Начало нового года — это не только долгожданные праздники, но и старт нового этапа работы. В пятницу, 3 января, президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с премьер-министром Ионом Кику, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию в стране и обозначили планы на ближайшие месяцы. Приоритеты – единовременные выплаты пенсионерам и социально-уязвимым слоям населения, тендеры по реконструкции дорог и внедрение реформ, направленных на рост уровня жизни в Молдове.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Уделили особое внимание вопросу единовременной выплаты пенсионерам и социально уязвимым категориям граждан социальной помощи и компенсации в размере 700 леев. Кроме того, говорили о начале проведения тендеров на реконструкцию более 300 км дорог. Сами дорожные работы планируется начать весной. Отдельным вопросом дискуссии стала реализация в ближайшие недели ряда президентских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения в сельской местности».



Собеседники также обсудили внедрение основных намеченных реформ, в особенности, реформы юстиции, проект которой будет в скором времени вынесен на обсуждение и направлен партнерам по развитию, в том числе, в Венецианскую комиссию, для проведения экспертизы.