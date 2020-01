Premierul Chicu a prezidat prima ședință a Guvernului din 2020. În debutul ședinței, prim-ministrul a felicitat colegii cu începutul anului nou și s-a arătat sigur că 2020 va fi un an bun pentru că se va munci intens atât la nivel central cât și local.



Prim-ministrul a solicitat conducerii Cancelariei de Stat să publice pe pagina web a Guvernului instrumentul de monitorizare publică a acțiunilor realizate de Executiv.



Totodată, șeful Guvernului a cerut miniștrilor să resusciteze activitatea colegiilor ministerelor și să desfășoare în săptămânile următoare ședințele colegiilor cu minim 2 subiecte în agendă: prezentarea raportului de activitate pentru 2019 și planul de acțiuni pentru 2020.



Premierul a informat publicul că Guvernul remite în atenția Comisiei de la Veneția unele acte determinante pentru reforma justiției. Unul din acte descrie mecanismul de evaluare a judecătorilor. În perioada următoare, Guvernul va primi asistența experților Comisiei de la Veneția pentru a progresa rapid în procesul de reformare a justiției.



În continuare, dl. Chicu a solicitat conducerii Cancelariei de Stat plasarea, pe pagina web a Guvernului, a instrumentului de monitorizare a evoluției cazurilor de rezonanță, menționând: „Ultimul an am văzut o sumedenie de rețineri în flagrant a funcționarilor de stat, dar despre finalitatea acestor cazuri nu prea se știe. Mă îndoiesc că măcar 10 % din aceste cazuri au finalitate deplină. Sunt și zeci de dosare deschise artificial pentru a estorca afacerile oamenilor. Noi, cetățenii țării, vrem să știm cum evoluează aceste cazuri de rezonanță”.



Prim-ministrul a cerut Agenției Proprietății Publice să examineze, până la 1 februarie, cum își îndeplinește angajamentele investiționale concesionarul Aeroportului Internațional Chișinău. „În cazul în care angajamentele investiționale sunt realizate cu abateri de la contract, cer Ministerului Justiției și APP să întreprindă rapid măsurile prevăzute de contract”, a subliniat dl. Chicu.



Pentru 22 ianuarie, șeful Executivului a dispus desfășurarea unei Reuniuni a Guvernului cu toți primarii din țară, în cadrul căreia va fi discutat un set larg de subiecte precum investițiile în infrastructură și salarizarea funcționarilor publici locali.



„Am anunțat societatea că în anul 2020 vom face investiții masive în construcția drumurilor. Acum colegii de la Ministerul Economiei și Infrastructurii lansează prin intermediul platformei M-Tender procesul de licitare pentru contractarea lucrărilor. Vă cer transparență maximă”, a declarat dl. Chicu.



Prim-ministrul a anunțat miniștrii despre faptul că echipa Executivului va merge în componență deplină în Parlament cu un raport de 100 de zile a Cabinetului Chicu și a cerut să fie pregătite informațiile necesare de fiecare instituție.