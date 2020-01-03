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Чебан: Контракт о вывозе мусора на полигон Цынцарен был продлен


Руководство примэрии Кишинева и примэрии Цынцэрен договорились о продлении контракта на вывоз муссона на полигон до 31 декабря 2020 года. Документ подписан в пятницу утром. Об этом примар Ион Чебан сообщил на пресс-конференции.

По его словам, на протяжении последних дней проводились переговоры между сторонами, велась работа по достижению компромисса.

«В четверг, ближе к полуночи, завершились переговоры по полигону в Цынцэрень. Хочу поблагодарить правительство, советников и примара Цынцэрень. Нам удалось добиться продления контракта до 31 декабря 2020 года», - сказал Чебан.

Он отметил, что у муниципалитета есть обязательство, которое не выполнялось прошлыми властями.

«Мы выполним все, чтобы и город был чистым и жители Цынцэрень убедились, что мы надежные партнеры. Мы хотим вывозить мусор, а они хотят, чтобы там было чисто», - сказал примар.

Напоминаем, на минувшей неделе вице-примар Кишинева Илие Чебан, вице-председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Динарий Кожокару, руководство муниципального предприятия Autosalubritate и руководство управления транспорта, прибыли в Цынцэрень, для переговоров в примаром и советниками относительно вывоза мусора. После Нового года примар Кишинева Ион Чебан также провел встречу с руководством Цынцэрен. Сторонам удалось договорить о продлении контракта на вывоз мусора еще на год.


Чебан: Контракт о вывозе мусора на полигон Цынцарен был продлен


Опубликовано: 12:49 03/01/2020

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