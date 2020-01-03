Изменения в Закон о страховании, касающиеся процесса выставления на продажу вновь выпущенных страховщиками акций, вступили в силу в пятницу, 3 января, с опубликованием в Monitorul Oficial, передает МОЛДПРЕС.



Изменения касаются процедуры аннулирования, выпуска и продажи долей участия акционеров страховщика, которые не соответствуют требованиям законодательной базы.



Согласно новым положениям, в зависимости от ситуации руководящим органам страховщика и специального администратора будет предоставлено право выставления на продажу вновь выпущенных акций по пересмотренной цене.



Надзорный орган сможет продлить срок продажи вновь выпущенных акций не более чем на три месяца не чаще трех раз, с возможностью изменения их цены.