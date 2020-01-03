Сотрудник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержан за взятку в размере 300 евро
Офицер Отдела по борьбе с экономическими преступлениями был задержан сотрудниками Национального антикоррупционого центра по факту пассивной коррупции. Он получил взятку в размере 300 евро от предпринимателя в обмен на то, чтобы не привлекать его к административной ответственности.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе НАЦ. Ему грозит наказание, предусмотренное статьей 324 УК РМ «Пассивная коррупция».
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе НАЦ. Ему грозит наказание, предусмотренное статьей 324 УК РМ «Пассивная коррупция».
Опубликовано: 12:01 03/01/2020
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