На трассе Кишинев-Оргеев во время движения загорелся автомобиль
Легковой автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми, загорелся во время движения на трассе Кишинев-Оргеев, сообщает ProTV. В результате инцидента никто не пострадал.
Прибывшие на место пожарные потушили пламя. Причину возгорания предстоит выявить специалистам.
Прибывшие на место пожарные потушили пламя. Причину возгорания предстоит выявить специалистам.
Опубликовано: 11:55 03/01/2020
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