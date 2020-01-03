Легковой автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми, загорелся во время движения на трассе Кишинев-Оргеев, сообщает ProTV. В результате инцидента никто не пострадал.



Прибывшие на место пожарные потушили пламя. Причину возгорания предстоит выявить специалистам.



