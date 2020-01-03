Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Поздравление президента Республики Молдова Игоря Додона с Новым Годом
 

Граждане – о протесте на улице Димо: «Жители города впервые увидели воочию перемены к лучшему!»



Публикуем комментарий в социальной сети жительницы столицы Татьяны Меделян, которая приняла участие в протесте граждан на улице Димо против незаконного строительства:

«2 января жители нашего дома запомнят на всю жизнь, потому что это было не просто спасение земли Димо 7/3 от варваров, в какой-то момент нам казалось, что все мы участвуем в операции по освобождению людей из плена.

Что пришлось нам пережить прошлой ночью, не описать словами - всё это можно увидеть на видео в моих прямых эфирах. Но я о другом.

Сейчас я с уверенностью могу сказать, что все жильцы впервые воочию увидели перемены к лучшему, о которых мы так долго мечтали - когда работают не ПРОТИВ простых граждан, а ЗА них! Когда полиция переходит и защищает народ, а не денежные мешки! Когда работает целая КОМАНДА, сплочённая и профессиональная! Сотни людей, которые спасали нас ночью, десятки людей, которые остались работать до утра, чтобы мы сегодня утром увидели выстраданную нами мечту!

Низкий поклон от Димо 7/3 МОЕМУ президенту Игорю Додону, МОЕМУ примару Иону Чебану, МОЕМУ министру МВД Павлу Войку, начальнику управления IMCFL Иону Бурдюмову, претору Владу Мельник, Валерию Перчамлы руководителю управления транспортом Адриан Болдуреску, полицейским, рабочим - всем тем, кто вчера принимал участие в этой операции (операции, это без преувеличения).

Спасибо большое всем, кто был с нами этот год - Александру Одинцову, Виталию Возному, Виталию Мукан, Динару Кожокару, Станиславу Вартаняну, кто искренне переживал, держал кулаки, радовался и плакал.

Завистникам и ненавистникам - умейте принимать достойно поражение, всех оскорбляющих ждёт бан! Впереди ещё судебные разбирательства, но мы надеемся на то, что в этот раз нам тоже повезет и попадёт хоть раз неподкупный судья! Мир меняется к лучшему, по крайней мере, для меня, это точно! Будем жить!»


Граждане – о протесте на улице Димо: «Жители города впервые увидели воочию перемены к лучшему!»Граждане – о протесте на улице Димо: «Жители города впервые увидели воочию перемены к лучшему!»


Опубликовано: 11:38 03/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Незаконное строительство не пройдет
  • Жители столицы рассказали генпримару Иону Чебану о проблемах, которые не мо ...
  • Противники незаконного строительства устроили протест в зале заседания Мунс ...
  • Жители дома по адресу Димо 7/3 просят власти помочь им в борьбе с незаконны ...
  • Борьба за справедливость







    • Все новости

    Чебан: Контракт о вывозе мусора на полигон Цынцарен был продлен
    Сегодня вступили в силу изменения в Закон о страховании
    Сотрудник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержан за взятку в размере 300 евро
    На трассе Кишинев-Оргеев во время движения загорелся автомобиль
    Граждане – о протесте на улице Димо: «Жители города впервые увидели воочию перемены к лучшему!»
    Название страны "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать
    Граждане Молдовы могут получить единовременную помощь в размере 700 леев
    С 1 января для ряда категорий граждан увеличились пенсии и пособия
    Бюджетники на рождественские праздники будут отдыхать до 9 января
    Премьер-министр Ион Кику провел встречу с послом Франции в Молдове
    Россия продлила беспошлинный режим для молдавской сельхозпродукции до 30 июня
    Игорь Додон и Ион Кику обозначили повестку действий на ближайшие месяцы
    Житель Яловен находится в критическом состоянии после новогодней драки (ВИДЕО 18+)
    Жители дома по адресу Димо 7/3 просят власти помочь им в борьбе с незаконным строительством
    ДТП на Мушчештской: столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль
    Чебан: Работы по благоустройству игровой площадки на улице Флорилор завершены
    Жительница Калараша во время ссоры зарезала мужа
    15 марта в Хынчештах пройдут парламентские выборы
    На Новый год более 35 тысяч граждан пересекли границу Республики Молдова
    Серьезное ДТП в Страшенском районе. Женщина с трехлетним ребенком госпитализированы
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     