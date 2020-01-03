Публикуем комментарий в социальной сети жительницы столицы Татьяны Меделян, которая приняла участие в протесте граждан на улице Димо против незаконного строительства:«2 января жители нашего дома запомнят на всю жизнь, потому что это было не просто спасение земли Димо 7/3 от варваров, в какой-то момент нам казалось, что все мы участвуем в операции по освобождению людей из плена.Что пришлось нам пережить прошлой ночью, не описать словами - всё это можно увидеть на видео в моих прямых эфирах. Но я о другом.Сейчас я с уверенностью могу сказать, что все жильцы впервые воочию увидели перемены к лучшему, о которых мы так долго мечтали - когда работают не ПРОТИВ простых граждан, а ЗА них! Когда полиция переходит и защищает народ, а не денежные мешки! Когда работает целая КОМАНДА, сплочённая и профессиональная! Сотни людей, которые спасали нас ночью, десятки людей, которые остались работать до утра, чтобы мы сегодня утром увидели выстраданную нами мечту!Низкий поклон от Димо 7/3 МОЕМУ президенту Игорю Додону, МОЕМУ примару Иону Чебану, МОЕМУ министру МВД Павлу Войку, начальнику управления IMCFL Иону Бурдюмову, претору Владу Мельник, Валерию Перчамлы руководителю управления транспортом Адриан Болдуреску, полицейским, рабочим - всем тем, кто вчера принимал участие в этой операции (операции, это без преувеличения).Спасибо большое всем, кто был с нами этот год - Александру Одинцову, Виталию Возному, Виталию Мукан, Динару Кожокару, Станиславу Вартаняну, кто искренне переживал, держал кулаки, радовался и плакал.Завистникам и ненавистникам - умейте принимать достойно поражение, всех оскорбляющих ждёт бан! Впереди ещё судебные разбирательства, но мы надеемся на то, что в этот раз нам тоже повезет и попадёт хоть раз неподкупный судья! Мир меняется к лучшему, по крайней мере, для меня, это точно! Будем жить!»