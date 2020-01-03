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Название страны "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать


Название “Голландия” с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды. Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название “Нидерланды”. Правительство считает, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией, пишет Locals.

Власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу — и эти города не справляются с наплывом туристов.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

Ранее стало известно, что власти Амстердама хотят отказаться от использования термина “Квартал красных фонарей”. Привычное наименование полностью исчезнет с городских указателей — оно будет заменено на историческое название района “Де Валлен” или на “Центр города”.

Национальный cовет по туризму, в свою очередь, надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места, как Амстердам или парк Кекенхоф, город Лисс, уже успели пострадать от ажиотажа.


Опубликовано: 11:15 03/01/2020

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