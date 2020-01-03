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Граждане Молдовы могут получить единовременную помощь в размере 700 леев


Национальная касса социального страхования информирует получателей всех видов пенсий, ежемесячный размер которых не превышает 2000 леев, и получателей государственных социальных пособий, назначенных до 1 января 2020 года, о том, что, начиная со 2 января 2020 года, они могут получить единовременную финансовую помощь в размере 700 леев, пишет aif.md.

Единовременная финансовая помощь будет предоставлена получателям пенсий по возрасту, по ограничению возможностей, пенсий по потере кормильца, по выслуге лет, некоторым категориям работников из гражданской авиации, государственным служащим, некоторым категориям работников культуры, пенсий военнослужащим срочной службы и членам их семей.

Кроме того, речь идет о получателях пенсий участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии, ряда силовых структур, а также получателях государственных социальных пособий, за исключением пособий по уходу, сопровождению и надзору. По предварительным данным, единовременную помощь получат около 591 тысячи человек.

Выплата единовременной помощи в размере 700 леев будет осуществляться НКСС через поставщиков платежных услуг, которые обеспечивают выплату пенсий и социальных пособий.

Суммы единовременной помощи, не востребованные получателями, ежемесячно возвращаются поставщиками платежных услуг на соответствующий счет Национальной кассы и включаются в платеж за месяц, следующий за отчетным. Бенефициары смогут забрать помощь до конца 2020 года.


Опубликовано: 11:09 03/01/2020

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