Бюджетники на рождественские праздники будут отдыхать до 9 января
Работники бюджетной сферы на рождественские праздники будут отдыхать пять дней - с 4 по 8 января включительно, согласно решению правительства, передает МОЛДПРЕС.
При этом суббота, 11 января, будет для бюджетников рабочим днем.
В течение года для работников бюджетной сферы Молдовы установлено законом 13 нерабочих праздничных дней.
При этом суббота, 11 января, будет для бюджетников рабочим днем.
В течение года для работников бюджетной сферы Молдовы установлено законом 13 нерабочих праздничных дней.
Опубликовано: 11:01 03/01/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: