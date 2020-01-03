Работники бюджетной сферы на рождественские праздники будут отдыхать пять дней - с 4 по 8 января включительно, согласно решению правительства, передает МОЛДПРЕС.



При этом суббота, 11 января, будет для бюджетников рабочим днем.



В течение года для работников бюджетной сферы Молдовы установлено законом 13 нерабочих праздничных дней.