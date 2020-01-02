

С уходом года Желтого Земляного Кабана заканчивается и 12-летний астрологический цикл. Начало «новой сансары» даст 2020-й - год Белой Металлической Крысы. Чего от нее ждать, рассказали специалисты Центра астрологических исследований.



Крыса – первый знак китайского гороскопа, а значит, ее время идеально для амбициозных и целеустремленных людей. И если в этот период вы решите резко сменить направление деятельности, найти новую работу или открыть бизнес, то везение и удача как будто сами будут вести вас к цели.



ИРИНА ВАРТЫЧАН, АСТРОЛОГ

«Для овнов юпитер будет находиться в их 10м поле – это перспективы для карьеры. Тельцам открываются возможности для путешествий и образования. Близнецы могут выгодно вложить свои деньги и получить прибыль или получат наследство. Раки найдут свою вторую половину или успешно решат юридические дела. Львам дается шанс проявить себя в работе или найти работу с перспективой роста. Девы обзаведутся потомством или посетят Disneyland. Весы улучшат свои жилищные условия, приобретут недвижимость. Скорпионы наладят отношения с родственниками или сдадут на права. Стрельцы станут богаче. Козерогам вообще должно везти, они проявят себя с положительной стороны. Водолеи отправятся в дальние края с доходной целью. Рыбы обзаведутся влиятельными и хорошими друзьями».



Крыса вообще любит тех, кто живет не зря, пытаясь осмыслить действительность. Постарайтесь прожить этот год с толком и с добром в сердце. И берегите здоровье - для больших рывков оно понадобится.