

Наши сограждане, обладающие опытом в строительных работах, приготовлении пищи, педагогике и экологии, могут подтвердить уровень своего мастерства на родине, благодаря специальной программе, запущенной Министерством просвещения, культуры и исследований. Проект направлен на возвращение соотечественников, проживающих за пределами Молдовы.



КОРНЕЛИУ ПОПОВИЧ – МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ



Это новшество для Молдовы. Инициатива будет реализовываться в рамках внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС. Она предусматривает, что наши сограждане, получившие определенный опыт, работая за границей, могут сертифицировать его дома и получить документ, подтверждающий уровень их мастерства.



Внедрение системы сертифицирования является одним из приоритетов правительства, взявшего на себя решение этой задачи в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Для реализации пилотной программы будет открыто 4 специализированных центра.



НАТАЛЬЯ ГРЫУ – ГОССЕКРЕТАРЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Мы пытаемся ответить запросам, существующим на рынке труда РМ. Что означает эта система? Многие наши сограждане по различным причинам не смогли получить полное образование, но у них будет возможность получить сертификат, подтверждающий навык и дающий возможность работать в определенной области.



Актуальность и необходимость данного проекта была вызвана растущим количеством предпринимателей, которые очень нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Инициатива поддержана проектом PNUD «Миграция и местное развитие».



КРИСТИНА ДЕННИЦА-БОЦОЛИН – ГЛАВА СЛУЖБЫ «ОБУЧЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ»

Мы попытались обратить внимание граждан на новые возможности. Это означает, что мы пришли с информационными проспектами, которые были распространены в ряде мест, в том числе, на пунктах пропуска границы РМ, для того, чтобы наши мигранты, возвращающиеся домой, могли с ними ознакомиться.



На данный момент уже полностью или частично были сертифицированы 15 кандидатов по специальностям: пекарь, кондитер, официант, кассир и сантехник. По словам авторов, данная инициатива направлена на создание достойных условий труда для того, чтобы наши сограждане, работающие за границей, вернулись на Родину.