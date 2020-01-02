

Настоящим новогодним чудом можно назвать возврат игровой площадки на свое место на столичной улице Флорилор. После того, как компания-застройщик получила строгий выговор от градоначальника, детский городок был восстановлен и отремонтирован фирмой, которая его и снесла.



Работы по благоустройству детской площадки на улице Флорилор завершены. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева. Он отметил, что площадка была восстановлена и отремонтирована строительной компанией, которая ее и снесла. Такое решение было принято после переговоров с экономическим агентом, который, согласно документам, имеет права на эту территорию с 2006 года. Cправедливость восторжествовала, однако, если бы прошлое руководство Кишинева не распродавало муниципальные земли, то подобного бы беззакония, когда на месте детской площадки собирались построить 16-этажный жилой дом, не произошло бы, констатировал Ион Чебан.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Такой ситуации не было бы сегодня, если бы ранее местные власти не продавали незаконно муниципальную землю и не ставили свой личный интерес выше интересов жителей. Вот почему мы попросили провести инвентаризацию земельных участков, находящихся в собственности муниципия, и составить перечень их всех, чтобы в будущем избежать беззаконий».