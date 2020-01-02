

«Наша цель – определить и создать условия для того, чтобы модель организации процесса сбора и переработки бытовых отходов была продуманной и действенной», - об этом премьер-министр Ион Кику заявил 2 января в ходе заседания с ответственными лицами, приглашенными специально для обсуждения злободневной темы. В беседе приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.



Глава кабинета министров заявил, что решение проблемы сбора бытовых отходов очень остро стоит перед Молдовой, и игнорировать ее ни в коем случае нельзя. По представленным премьеру данным, в стране действуют 1047 неавторизированных свалок. При этом представители Минсельхоза сообщили, что Молдова разделена на 8 регионов по управлению сбором отходов, в 3 из которых было проведено технико-экономическое обоснование, предоставляющее всю необходимую информацию об инфраструктуре и оборудовании, которое требуется для сбора и переработки отходов. Обсудив этот остро стоящий перед страной вопрос, было принято решение запустить пилотный проект в одном из регионов страны, чтобы приобрести необходимый опыт и выработать правильный механизм работы, который впоследствии мог бы быть применён и по всей Молдове. В то же время премьер распорядился создать национальную структуру, ответственную за сбор и переработку отходов, и поручил руководству Минсельхоза обсудить с партнерами по развитию возможный обмен уже имеющимся опытом и взаимной поддержкой.