

Некоторые категории граждан смогут воспользоваться и в новом году скидками до 75% при покупке медицинского полиса, стоимость которого останется неизменной: 4056 леев. Льготы будут действовать до 31 марта 2020 года. Приобрести полис можно, начиная с этой недели.



Таким образом, владельцы сельскохозяйственных земель получат скидку в размере 75% и заплатят за медицинский полис 1014 леев. Физические лица, осуществляющие независимую деятельность в области розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами, получат скидку в размере 60% и заплатят за полис 1622,40 леев. Учредители индивидуальных предприятий, владельцы патентов, арендаторы, арендодатели, другие граждане, которые не являются сотрудниками и не застрахованы правительством, иностранные граждане с правом временного пребывания в Республике Молдова заплатят за полис 2028 леев или 50% от суммы. Посредники, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, судебные эксперты, переводчики и авторизованные администраторы, неработающие лица, независимо ведущие работу семейного врача, заплатят за полис его полную стоимость, то есть, 4056 леев. Как уточнили в Национальной медицинской страховой компании, оплатить полис со скидкой можно в почтовых отделениях, коммерческих банках или через правительственную службу электронных платежей MPay.