

Некоторые виды пособий и пенсий выросли в Молдове с 1 января 2020 года. В частности, увеличилось единовременное пособие при рождении ребенка – в новом году оно составит 8299 леев, что на 388 леев больше, чем было до сих пор.



Также на 25% увеличилась пенсия по случаю потери кормильца. Кроме того, пожилые люди, страховой стаж которых составляет менее 15 лет, будут получать с 1 января более высокие пособия. Они возрастут на 150%, и составят 539 леев в месяц вместо 215. На 100% увеличилось пособие для людей с ограниченными возможностями. И ежемесячные государственные пособия, предоставляемые участникам боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, участникам боевых действий в Афганистане, а также на территории других государств, выросли в три раза - со 100 до 300 леев в месяц.