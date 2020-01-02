

Двое маленьких детей и мужчина скончались в результате пожара. Инцидент произошел вечером 1 января в частном доме села Липник. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелись вещи в одной из комнат жилища, а весь дом был наполнен дымом.



Специалисты вытащили из здания двух несовершеннолетних и мужчину. Все они были без сознания. 54-летний мужчина скончался на месте, а детей в возрасте 2 и 4 лет доставили в реанимационное отделение районной больницы. К сожалению, спасти их не удалось. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.