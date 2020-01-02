

Празднование Нового года завершилось для некоторых граждан в Больнице скорой медицинской помощи. В ночь с 31 декабря на 1 января 325 кишиневцев и гостей столицы обратились к врачам. 60 человек было госпитализировано, а 28 потребовалось срочное хирургическое вмешательство. По словам медиков, большинство из поступивших в новогоднюю ночь пациентов пострадало из-за чрезмерного употребления алкоголя. Первый день нового 2020 года также оказался не очень праздничным для некоторых граждан.



ИГОРЬ КУРОВ – ВИЦЕ-ДИРЕКТОР БСМП



«1 января за 24 часа мы получили 193 обращения. 25 пациентов было госпитализировано, 17 потребовалось срочное хирургическое вмешательство».



Медицинская помощь понадобилась и трем неудачливым пиротехникам.



ИГОРЬ КУРОВ – ВИЦЕ-ДИРЕКТОР БСМП



«3 человека пострадали от неправильного использования петард и салютов. На данный момент все трое госпитализированы. Всем были проведены хирургические операции, микрооперации».



Не обошлось и без ДТП. Утром 1 января на Мунчештском шоссе в маршрутное такси №157, перевозившее пассажиров, врезался легковой автомобиль.



ИГОРЬ КУРОВ – ВИЦЕ-ДИРЕКТОР БСМП



«По ситуации с ДТП на Мунчештском шоссе: 9 человек пострадало, двое из них продолжают оставаться в больнице. Им были проведены хирургические операции».



В новогоднюю ночь на страже безопасности были и спасатели с пожарными, помощь которых потребовалась в 34 случаях.