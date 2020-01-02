

Новый год – это всегда начало. И нет прекраснее иллюстрации этого факта, чем рождение человека. В Институте матери и ребенка в новогоднюю ночь на свет появилось 3 малыша: одна девочка и два мальчика. Детки, которых принес не аист, а Дед Мороз, родились абсолютно здоровыми. Мамы счастливы и радуются, что теперь день рождения их детей будет праздновать весь мир.



Екатерина рассказывает, что, по прогнозам врачей, ее малыш Станислав должен был появиться на свет 3 января, однако чудо произошло под бой курантов.



ЕКАТЕРИНА ЧЕГУРКО, МАМА

«Совсем не ожидали, потому что новогодняя ночь. Думали, отпразднуем дома, отметим с семьей праздник, а он решил появиться на свет. Это очень радостное событие для всех нас».



Для Анастасии же это двойное чудо. В новогоднюю ночь она родила своего первенца. Даниил Андреевич весом в 3 килограмма 360 граммов появился на свет в пять утра первого дня нового года.



АНАСТАСИЯ ВЕТРЕНЮК, МАМА

«Большое спасибо компетентным врачам. Для меня это первые роды, было слишком много эмоций. Наш долгожданный сыночек, у всех наших родителей только девочки, сплошной «бабский батальон», а мы разрядили атмосферу».



Врачи Института матери и ребёнка говорят, что трое новорождённых — самый низкий показатель за последние несколько лет. Например, в первые часы прошлого, 2019 года, на свет появилось сразу 11 малышей.



МАРИЯ КАРЛОЦАН, ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ

«Все роды естественные, дети родились здоровыми. Число падает, но мы радуемся и тому, что есть. Можно сделать вывод, что люди подготовились к празднику и отпраздновали по-особенному».