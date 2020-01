Începînd cu 1 ianuarie 2020, Rusia a prelungit cu încă șase luni - pînă la 30 iunie 2020, taxele vamale zero la o serie de mărfuri din Moldova, inclusiv legume, fructe, conserve și vin, transmite Noi.md.



Această hotărîre, adoptată de guvernul rus, a fost publicată pe site-ul oficial al instituției. Conform documentului, cota zero va continua să fie aplicată de la 1 ianuarie 2020 pînă la 30 iunie 2020 la legumele din Moldova, fructe precum pere, mere, gutui, caise, cireșe, vișine, piersici și prune, precum și la legumele conservate și vinuri naturale de struguri, inclusiv vinuri tari.



În plus, Serviciul Vamal Federal al Federației Ruse a fost însărcinat să efectueze monitorizarea lunară a importului în Rusia de acestor mărfuri și să informeze Ministerul Dezvoltării Economice și Ministerul Agriculturii despre rezultatele monitorizării, iar Ministerul Dezvoltării Economice, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Agriculturii, la necesitate, să prezinte pînă la 20 iunie 2020 propuneri privind modificarea termenului de aplicare a taxei zero de import a acestor articole.



După cum s-a anunțat anterior, în 2014, Rusia, temîndu-se reexportul mărfurilor europene, a introdus taxe vamale la mărfurile din Moldova. Aceasta lucru a afectat 19 poziții de export, inclusiv vin, legume, carne și produse de conserve. În 2019, a fost introdusă o taxă zero pentru 5 poziții de produse din Moldova, care a fost valabilă mai întîi pînă pe 30 iunie, apoi a fost prelungită pînă la 31 decembrie 2019.