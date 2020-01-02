В Кишиневе, на улице Мунчештской, этим утром столкнулись микроавтобус и легковушка. В маршрутке, выполнявшей рейс Кишинев - Новые Анены, находились семь человек. На место аварии прибыли полицейские, спасатели и врачи скорой помощи. Все пассажиры доставлены в больницу с различными травмами, включая переломы, пишет publika.md.



"Когда я пришла в себя, я поняла, что сижу на полу возле дверей, а на мне лежит мужчина. Я увидела дым, быстро встала и вышла на улицу, так как боялась, что микроавтобус загорится. Увидела мужчину, который наверняка вылетел через окно, а также несколько женщин. Все были с травмами", - рассказывает пострадавшая в ДТП Нина Макиева.



В больницу прибыл супруг одной из пострадавших: "Утром проводил жену к маршрутке и пошел домой, у меня сегодня выходной. Через какое-то время мне позвонили и сказали, что произошла авария. Пока не знаю, в каком она состоянии. Ей трудно дышать, наверное, повреждены ребра, голова или шея".



По словам очевидцев, в аварии виновен водитель автомобиля, который ехал на высокой скорости. Ведется следствие. На период зимних праздников на дежурство выведены свыше 500 пожарных и спасателей, подготовлено 130 единиц спецтехники.