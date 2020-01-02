Чебан: Работы по благоустройству игровой площадки на улице Флорилор завершены
В секторе Рышкановка, на улице Флорилор, завершены работы по благоустройству игровой площадки во дворе жилого дома. Об этом в социальной сети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан.
По словам столичного градоначальника, работы были завершены строительной компанией, которая ранее снесла элементы детской площадки на этом участке.
Опубликовано: 14:56 02/01/2020
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