Жительница Калараша во время ссоры зарезала мужа
Жительница Калараша в ходе бытовой ссоры зарезала супруга. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Инцидент произошел вечером 1 января.
Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Опубликовано: 14:51 02/01/2020
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