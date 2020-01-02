Жительница Калараша во время ссоры зарезала мужа



Жительница Калараша в ходе бытовой ссоры зарезала супруга. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Инцидент произошел вечером 1 января.



Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. По факту убийства возбуждено уголовное дело.



Опубликовано: 14:51 02/01/2020



Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!





Читайте также по этой теме:







