Новые парламентские выборы в одномандатном округе №38, г. Хынчешты, состоятся 15 марта 2020 года. Решение принято в пятницу членами Центральной избирательной комиссии, передает МОЛДПРЕС.



Как уточнили в ЦИК, на проведение выборы будет выделено более 4 млн 226 тыс. леев.



Жители округа №38 снова будут участвовать в голосовании, так как избранный 24 февраля 2018 года депутат-демократ Александру Ботнарь отказался от должности депутата в пользу поста примара Хынчешт.



На пост депутата будут баллотироваться несколько представителей политических партий.



Согласно законодательству о выборах, если избранный в одномандатном округе депутат отказывается от мандата, там проводятся новые парламентские выборы.