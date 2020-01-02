Более 35 тысяч пересечений границы были зарегистрированы в последний день года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пересечений увеличилось более чем на 20%, передает МОЛДПРЕС.



Из общего количества пересечений более 20 тыс. были зарегистрированы на въезде в страну и еще 14 882 пересечений на выезде. Из общего количества пересечений государственной границы, 18 565 были совершены гражданами Республики Молдова.



Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были Кишиневский международный аэропорт, Леушены, Отаки и Скулены.



По данным Пограничной полиции, в канун Нового года в страну въехало 7 638 человек.



В настоящее время все пункты пересечения границы работают в штатном режиме, сообщила Пограничная полиция.