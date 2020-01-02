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На Новый год более 35 тысяч граждан пересекли границу Республики Молдова


Более 35 тысяч пересечений границы были зарегистрированы в последний день года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пересечений увеличилось более чем на 20%, передает МОЛДПРЕС.

Из общего количества пересечений более 20 тыс. были зарегистрированы на въезде в страну и еще 14 882 пересечений на выезде. Из общего количества пересечений государственной границы, 18 565 были совершены гражданами Республики Молдова.

Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были Кишиневский международный аэропорт, Леушены, Отаки и Скулены.

По данным Пограничной полиции, в канун Нового года в страну въехало 7 638 человек.

В настоящее время все пункты пересечения границы работают в штатном режиме, сообщила Пограничная полиция.


Опубликовано: 13:56 02/01/2020

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