Серьезное ДТП в Сынжерейском районе. Женщина с трехлетним ребенком госпитализированы
У села Фэгурень Сынжерейского района накануне вечером столкнулись две легковушки. В результате медицинская помощь потребовалась молодой женщине и ее трехлетнему сыну, они госпитализированы, сообщает publika.md.
Водитель, спровоцировавший аварию, является уроженцем Унген. Он покинул место происшествия, но достаточно быстро полицейские его разыскали.
Заведено уголовное дело.
Водитель, спровоцировавший аварию, является уроженцем Унген. Он покинул место происшествия, но достаточно быстро полицейские его разыскали.
Заведено уголовное дело.
Опубликовано: 12:40 02/01/2020
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