У села Фэгурень Сынжерейского района накануне вечером столкнулись две легковушки. В результате медицинская помощь потребовалась молодой женщине и ее трехлетнему сыну, они госпитализированы, сообщает publika.md.



Водитель, спровоцировавший аварию, является уроженцем Унген. Он покинул место происшествия, но достаточно быстро полицейские его разыскали.



Заведено уголовное дело.



