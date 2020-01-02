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Поздравление президента Республики Молдова Игоря Додона с Новым Годом
 

Владимир Путин может посетить Молдову в 2020 году



Президент Российской Федерации Владимир Путин может посетить Молдову в 2020 году. Ранее об этом говорил президент нашей страны Игорь Додон.

Между тем, на сайте Кремля говорится о многочисленных официальных визитах, запланированных на этот год, в числе которых возможна и поездка в Республику Молдова по приглашению главы молдавского государства.


Опубликовано: 12:22 02/01/2020

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