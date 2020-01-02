За прошедшую неделю в Молдове зарегистрировано 35 новых случаев заражения гриппом
Национальное агентство общественного здоровья продолжает эпидемиологический надзор за гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей и тяжелыми острыми респираторными инфекциями, передает sputnik.md.
В период с 30 сентября по 29 декабря зарегистрировано 65 случаев сезонного гриппа, из них 35 - за прошедшую неделю.
В течение трех последних месяцев в вирусологической лаборатории Национального агентства общественного здоровья было исследовано 295 образцов, взятых у пациентов с ОРВИ. Положительный результат наличия вирусов гриппа был отмечен в 14 образцах из них (8 – A(H1N1), 5 – A (H3N2) и 1 – тип B). Также было подтверждено наличие негриппозных вирусов у 62 человек.
Во избежание заражения врачи призывают соблюдать следующие меры профилактики:
- незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения первых симптомов гриппа;
- при недомогании избегать контакта с людьми с высоким риском заражения (беременными женщинами, людьми с ослабленным иммунитетом, пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями дыхательной системы, диабетом, ожирением и так далее);
- соблюдать личную гигиену, прежде всего – гигиену рук;
- в случае заражения гриппом – использовать защитную маску для лица.
В период с 30 сентября по 29 декабря зарегистрировано 65 случаев сезонного гриппа, из них 35 - за прошедшую неделю.
В течение трех последних месяцев в вирусологической лаборатории Национального агентства общественного здоровья было исследовано 295 образцов, взятых у пациентов с ОРВИ. Положительный результат наличия вирусов гриппа был отмечен в 14 образцах из них (8 – A(H1N1), 5 – A (H3N2) и 1 – тип B). Также было подтверждено наличие негриппозных вирусов у 62 человек.
Во избежание заражения врачи призывают соблюдать следующие меры профилактики:
- незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения первых симптомов гриппа;
- при недомогании избегать контакта с людьми с высоким риском заражения (беременными женщинами, людьми с ослабленным иммунитетом, пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями дыхательной системы, диабетом, ожирением и так далее);
- соблюдать личную гигиену, прежде всего – гигиену рук;
- в случае заражения гриппом – использовать защитную маску для лица.
Опубликовано: 11:10 02/01/2020
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