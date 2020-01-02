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Сегодня в Молдове будет облачно и без осадков


Согласно прогнозу гидрометеослужбы, 2 января в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, пишет point.md со ссылкой на meteo.md.

В Бричанах и Сороках термометры покажут +1 °С. В Бельцах и Оргееве на градус выше - температура достигнет +2 °С. В Тирасполе синоптики прогнозируют +3 °С, в Леово и Комрате +4 °С. В Кагуле воздух прогреется до +6 °С.

В Кишиневе днем столбики термометров покажут +3 °С, а ночью температура воздуха опустится до -3 °С.

В пятницу в Молдове будет пасмурно, днем столбики термометров покажут от +1 °С до +6 °С.


Опубликовано: 11:05 02/01/2020

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