Согласно прогнозу гидрометеослужбы, 2 января в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, пишет point.md со ссылкой на meteo.md.



В Бричанах и Сороках термометры покажут +1 °С. В Бельцах и Оргееве на градус выше - температура достигнет +2 °С. В Тирасполе синоптики прогнозируют +3 °С, в Леово и Комрате +4 °С. В Кагуле воздух прогреется до +6 °С.



В Кишиневе днем столбики термометров покажут +3 °С, а ночью температура воздуха опустится до -3 °С.



В пятницу в Молдове будет пасмурно, днем столбики термометров покажут от +1 °С до +6 °С.