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Новогодний фейерверк в Арабских Эмиратах побил два мировых рекорда Гиннесса


Новогодний фейерверк в городе Рас-эль-Хайма в Арабских Эмиратах побил два мировых рекорда Гиннесса, пишет life.ru со ссфлкой на издание Khaleej Times.

Сотни тысяч зрителей стали свидетелями 13-минутного фейерверка, его залпы были видны на высоте почти 3,8 километра, что стало рекордом. До этого рекорд принадлежал японским специалистам, которые смогли запустить огненные шары на 3,3 километра.

Вторую номинацию шоу получило как самый массовый салют с использованием беспилотников.

Ранее Лайф показал пиротехническую эстафету — видео новогодних салютов из разных стран.




Опубликовано: 10:50 02/01/2020

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