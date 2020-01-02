Пожар в Окницком районе. Мужчина и двое детей погибли
В результате страшного пожара в селе Липник Окницкого района погибли мужчина и двое детей. По информации Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в одной из комнат жилого дома вечером 1 января. Причины возгорания пока не установлены.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в доме двоих детей без сознания и мужчину. Он скончался на месте.
За жизнь детей боролись медики, но их спасти не удалось.
Опубликовано: 10:47 02/01/2020
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