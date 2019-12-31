

Ну а встречать Новый 2020 год, чьим покровителем по восточному календарю будет Белая Металлическая Крыса, астрологи советуют в домашней обстановке, но с размахом. Символ года обязательно оценит такой подход и подарит хозяевам успех во всем. А о том, как и в чем правильно провожать уходящий год, - в нашем следующем сюжете.



Согласно восточной астрологии, 2020 год пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, но наступит он не в ночь 31 декабря, а 24 января в 23:40. Однако, как утверждают астрологи, сегодняшней ночью можно будет провести генеральную репетицию встречи. Устройте настоящий праздник, позовите друзей и родных, приготовьте побольше закусок и закатите веселую вечеринку!



АЛЛА САЗОНОВА, АСТРОЛОГ

«Встречайте Новый год легко, встречайте год осознанно, выстраивайте правильно свои мысли, намерения. Когда идет такой первоэлемент – металлический, воздушный, то это особенно важно, как мы выстроили свои мысли».



В канун Нового года доставайте с дальних углов комода белоснежные хлопчатобумажные скатерти. Украсьте стол серебряными подсвечниками с белыми свечами. Выбирайте блестящие столовые приборы. Тарелки для сервировки должны быть без рисунка. Важно также правильно нарядиться для главной ночи в году. Главный принцип — поменьше кричащих излишеств, кислотных цветов и вычурности. Элегантная сдержанность и свобода движений в праздничную ночь - в приоритете.



АЛЛА САЗОНОВА, АСТРОЛОГ

«Цвет, связанный с этой стихией – это белый и серебристый, такого цвета, как металл, поэтому, если мы подходим к одежде и аксессуарам, то тоже будем выбирать такие цвета. Надевайте побольше металлических и серебристых украшений, и вы наверняка будете ощущать себя в резонансе с окружающей средой, космосом и энергетикой пространства. Украшайте елки чем-то светящимся и искрящимся, неплохо было бы украсить белыми или серебристыми игрушками – ярко, заметно, необычно».



Команда Accent TV поздравляет всех телезрителей с наступающим 2020 годом! Пусть праздники подарят вам только положительные эмоции! С Новым годом!