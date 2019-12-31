

Не успели мы оглянуться, как прошёл ещё один год. В последние мгновения уходящего 2019-го люди выбирают подарки родственникам и друзьям, а города и села нашей страны заканчивают приготовления к встрече с новым 2020-ым годом. К зимним торжествам готовятся все, и какой бы раз мы не встречали эти волшебные праздники, всё равно немного или много мы попадаем в детское состояние веры в чудо, соприкосновения со сказкой и надежды на исполнение желаний. Это прекрасное чувство объединяет всех нас, ведь в новом году мы надеемся только на хорошее, на то, что семьи будут крепче, на то, что радости у нас будет больше, и на то, что завтрашний день будет непременно лучше вчерашнего. Наши журналисты узнавали, с каким настроением молдаване смотрят в 2020-ый год, и чего ждут от года белой крысы.



- «Счастья! Удачи! Любви!».



- «Желаю, чтобы все было хорошо. Чтобы следующий год был счастливым. Много-много здоровья. Желаю всем хорошо и весело отпраздновать».



- «Счастья чтобы больше было! Здоровья больше было! Ну, и денег, конечно, чтобы больше было!».



- «Здоровья всем! Всему нашему народу!».



- «2019 год был для нас хорошим и надеемся, что 2020 будет еще лучше!».

- «Хороший был год. Все будет хорошо, ведь все зависит от нас».

- «Очень успешным был год для нас. Не знаю, в следующем году увидим, как будет».

- «Отличный был год. Здоровья Счастья, чтобы в семье было все хорошо».

- «Хороший был год. И работа была, и отдых. Ждем счастья. Ждем мира, благополучия в нашей стране и в наших семьях. И вам всего наилучшего».

- «В основном был прекрасный год. Желаем в 20 году, чтобы было так же, а можно и чуть лучше».

- «Здоровья! Это главное! Дай бог, чтобы следующий год был лучше, чем предыдущий».

- «Пусть у каждого, кто загадал что-то, это сбылось. Если не преуспели в этом году, желаю преуспеть в следующем».

- «Был очень хороший год. Самое главное, чтобы было здоровье. Это самое главное, чтобы в семье все было в порядке. Желаю здоровья. А в Новом году, желаю всем людям, не только нам, счастливого Нового года. Главное, чтобы было здоровье».



- «Я желаю всему молдавскому народу счастливого Нового года! Всего самого лучшего. Здоровья. И хорошей экономики вашей стране».