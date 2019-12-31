

Десять лет, как один день. Телеканал ACCENT TV отметил свой 10-летний юбилей, пройдя путь от небольшого регионального канала до телевидения с национальным покрытием. Сегодня ACCENT TV - это телеканал с насыщенной информационной сеткой вещания, прямыми трансляциями важнейших событий в стране, политическими ток-шоу и авторскими проектами. Но самое главное, что удалось сделать нам за эти годы, – это завоевать зрительскую любовь и доверие.



Так уже много лет пять раз в день наш телеканал приходит в дома телезрителей с оперативными и важными новостями о событиях, происходящими в нашей стране. Но новостные программы – это лишь вершина айсберга огромной работы, которая ежедневно проводится командой телеканала. Accent TV сегодня – это десятки авторских проектов. В программе «Городская среда» открыто и профессионально поднимаются самые острые проблемы столицы, в «Персональном акценте» рассматриваются различные аспекты общественной жизни страны. Самые яркие события на политической арене всегда в центре внимания программы «Дело принципа» и политического ток-шоу «Полюс». Ближе познакомиться с интересными и яркими личностями нашей страны предлагает проект «Pe Everest». Узнать о молодежных проектах наши телезрители могут из полюбившейся программы «ALMA MATER». Вопросы духовной жизни, истории, общественного развития находят широкое и глубокое обсуждение в программах «Позиция», «O istorie neinventată», «Popas Duhovnicesc». А еще у нас есть уникальный на молдавском медийном пространстве проект «Школа шахмат» и так полюбившаяся нашим маленьким телезрителям ежедневная передача «Universul copiilor». Мы вместе «Читаем Пушкина на Accent TV» и занимаемся спортом в итоговой еженедельной передаче «7 дней спорта». И это далеко не все авторские проекты, которые выходят и выходили в эфир на нашем канале за эти 10 лет.



СТАНИСЛАВ ВЫЖГА, ДИРЕКТОР ACCENT TV

Десять лет – это такой рубеж, когда ты понимаешь, что как коллектив — состоялся. И вот, работая со своими коллегами, телеканалом Accent TV, я понимаю, есть чувство локтя, есть понимание, что мы взрослый, ответственный коллектив, умеющий выполнять самые разные задачи, творческие задачи. Это вооружает оптимизмом в отношении будущего.



Accent TV первым провел «Прямую линию с Президентом Республики Молдова». Начиная с 2016 года жители страны уже 6 раз могли напрямую задать Игорю Додону вопросы и получить сразу же на них ответы.



- «Итак, начнем, господин президент, думаю, есть о чем поговорить».



А еще канал Accent TV всё время развивается и находит новых интересных медийных партнеров. Программа «КОНТИНЕНТ» знакомит зрителей с современной жизнью и традициями стран Евразийского Экономического Союза. Она строится на основе ежедневного телеобмена информационными пакетами из новостных сюжетов, получаемых от 9 стран СНГ и МТРК «Мир». Партнером Accent TV является и рейтинговый российский телеканал «Пятница», который дарит молдавским телезрителям увлекательные развлекательные программы.

За эти годы нам удалось завоевать доверие и любовь нашего зрителя.



СТАНИСЛАВ ВЫЖГА, ДИРЕКТОР ACCENT TV

10 лет телеканалу. Мне и моим коллегам хотелось бы быть крайне востребованными, быть необходимыми. И сегодня, когда телезрители канала Accent TV приходят сюда, в офис телеканала, и спрашивают о будущем телеканала, где нас найти в кабельных сетях, какие новые проекты их ждут, о чем будете рассказывать, я понимаю, что это, в общем-то, и награда, главная награда любого телеканала.



- «Accent мы смотрим, и очень рады, что они говорят всё честно. И их передачи очень интересные. Мы рады, что они 10 лет дают в эфир свои передачи, и поздравляем, и желаем всем творческих успехов».

- «Желаю вам, чтобы вы и дальше радовали зрителей передачами и интересными выпусками новостей».

- «Я поздравляю канал, отличный канал, желаю много зрителей, чтобы он продолжал расти и развиваться».